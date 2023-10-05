الاتحاد السعودي يضع حداً للتجاوزات السياسية في المسابقات الرياضية

قدم فريق الاتحاد السعودي درساً قاسياً لمنافسه سباهان الإيراني، رغم عدم إقامة مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، التي كانت مقررة الإثنين الماضي، بعدما رفض «النمور» خوض اللقاء بداعي إصرار منافسه على إيصال رسائل سياسية من خلال مباراة الفريقين، قبل أن يقرر الحكم إلغاء اللقاء، ويحصل الفريق السعودي على دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أصدر بياناً يؤكد صحة موقف نادي الاتحاد.

وأسهم قرار فريق اتحاد جدة في وضع حد للتجاوزات السياسية في المسابقات الرياضية خلال السنوات الماضية، على مستوى البطولات القارية في آسيا، ليصبح إلغاء هذه المباراة «نقطة تحوّل» لتنظيم المسابقات في المستقبل.

وعانت الأندية العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص كثيراً من المباريات التي تخوضها خارج أرضها، سواء من ناحية سوء التنظيم وعدم توافر الاشتراطات التي حددها الاتحاد الآسيوي لتنظيم مباريات دوري أبطال آسيا على وجه الخصوص. في المقابل، يضع الاتحاد شروطاً صارمة للمباريات التي تقام في الدول الخليجية، رغم التسهيلات العديدة التي تقدمها والإبهار في التنظيم، ورغم ذلك يقرر الاتحاد الآسيوي فرض عقوبات والتهديد بتوقيع غرامات على الأندية الخليجية في حال عدم تنفيذ شروط تنظيم المباريات، رغم أنه يتم التساهل عن أساسيات لا غنى عنها في تنظيم المباريات في الدول الأخرى.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء مباراة سباهان مع الاتحاد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة على استاد نقش جهان، بسبب «ظروف غير متوقعة»، حسبما أعلن في بيانه، مؤكداً أنه ستتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصّة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المباراة تم إلغاؤها «لظروف طارئة».

وقال في بيان: «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد التزامه بأمن اللاعبين، وحكام المباريات، والمشجعين، وجميع المشاركين».

في المقابل، أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بياناً رسمياً بشأن إلغاء مباراته أمام نادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة الإثنين الماضي، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد، عبر حسابه على منصّة «إكس»: «يود نادي الاتحاد الإيضاح بأنه بعد وصوله إلى الملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قِبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب» وأضاف: «ووفقاً لذلك، غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي إلى حفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح».

من جهته، أصدر اتحاد الكرة السعودي بياناً بخصوص مباراة نادي الاتحاد ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، موضحاً: «تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم ما صاحب مباراة ممثل الوطن نادي الاتحاد أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني».

وتابع: «يشيد الاتحاد السعودي على حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران».