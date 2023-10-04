وعود من «إنتر ميامي» بعودة ميسي إلى برشلونة

كشفت تقارير صحافية، عن وعود قدمتها إدارة نادي «إنتر ميامي» الأميركي، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالعودة إلى برشلونة في السنوات المقبلة، وذلك وفقاً لتصريحات رئيس النادي الأميركي خورخي ماس.

وقالت صحيفة «آل موندو ديبورتنيفو» الإسبانية، إن: «رئيس النادي ماس وعد ميسي بأنه سيقوم بفعل كل ما يمكن خلال السنوات المقبلة، بهدف تسهيل عودة ميسي إلى (كامب نو) الملعب التاريخ لبرشلونة».

وأوضحت الصحيفة استناداً لتصريحات ماس، أنه: «من المحتمل أن يقوم فريق إنتر ميامي، بزيارة إلى (كامب نو) وخوض مباراة ودية مع برشلونة بما يتيح لميسي فرصة أخيرة في وداع جمهور ناديه القديم».

يذكر أن ميسي القادم حديثاً إلى «إنتر ميامي» قضى الموسمين الأخيرين في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ انتقاله من برشلونة الإسباني، حيث قضى معظم مسيرته الكروية مع الفريق «الكتالوني».