الاتحاد السعودي يغادر ملعب سيباهان في إيران دون خوض المباراة

ذكرت محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) اليوم الاثنين إن لاعبي الاتحاد السعودي غادروا ملعب مباراة سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان من المقرر انطلاق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت غرينتش قبل تأجيل صفارة البداية.

وأشارت محطة (إس.إس.سي) أن التأخير بسبب "بعض الأمور التي طلبها الاتحاد الآسيوي أن تكون حاضرة في المباراة".

وذكرت محطة الإخبارية السعودية أن بعثة الاتحاد "توجهت للمطار للعودة إلى أرض الوطن" ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق لملعب المباراة.

وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر أيلول الماضي.