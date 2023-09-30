ساعات من الصدمة.. محاولة انتحار لاعب عالمي لسبب غريب

مرّت كرة القدم الفرنسية بساعات من الصدمة بعد محاولة لاعب فريق نيس أليكسيس بيكا الانتحار، الجمعة، بالقفز من أعلى جسر، إذ حضرت الشرطة وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى رجال من الجيش، وحالت دون سقوطه من ارتفاع 100 متراً، بحسب "مونت كارلو" الفرنسية.

وكان نادي نيس قد شكّل وحدة أزمات للتعامل مع القضية فيما تبيّن لاحقاً أن السبب في محاولة انتحار اللاعب بيكا يتعلق بانفصاله عن صديقته!.

وأصدر نادي نيس بياناً رسمياً جاء فيه: "قبل كل شيء، نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد بالنسبة للاعب أليكسيس بيكا.. تم الاعتناء به، وسنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع فعل الشيء نفسه واحترام خصوصيته".

يذكر أن اللاعب الفرنسي بيكا يبلغ من العمر 22 سنة وقد وصل إلى نادي نيس في 2022 قادما من لوكوموتيف موسكو مقابل 12 مليون يورو.