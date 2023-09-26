الجزائر تنسحب من استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم انسحابه من سباق التنافس على استضافة كأس الأمم الإفريقية عامي 2025 و2027.

وكان التلفزيون الجزائري قد نقل في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر عن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري الجديد قوله اليوم «الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027».

ويأتي إعلان الجزائر قبل يوم واحد من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والإعلان عن الملفين الفائزين.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان «أرسل الاتحاد رسالة إلى الكاف يبلغه فيها بقرار سحب ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس الأمم عامي 2025 و2027».

وكشف الاتحاد أن قرار سحب ملف التنظيم يأتي ضمن خطة لتطوير اللعبة في البلاد.

وأضاف البيان «يأتي هذا الانسحاب بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر.

»سيركز الاتحاد الجزائري جهوده الآن على إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم ويكرر التزامه الثابت بتطوير كرة القدم الأفريقية".

وذكرت تقارير عديدة أن المغرب سيفوز بحق استضافة كأس الأمم 2025، بينما ستقام النسخة التالية بعد عامين في السنغال.

وسبق للجزائر استضافة البطولة عام 1990 حين توجت بها لأول مرة بعد الفوز على نيجيريا في النهائي.