مسابقة لمقابلة محمد صلاح في الإمارات.. 4 أيام حاسمة

أعلنت "بيبسي زيرو سكّر" عن مسابقة مميّزة تمنح عشّاق كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لقاء نجم مصر وسفير العلامة التجارية، محمّد صلاح. حيث أطلقت بيبسي زيرو سكّر تحدّي لمحبّي محمد صلاح يقوم من خلاله المتسابقون بتسمية غرض عزيز على قلوبهم ولديهم الاستعداد للتخلّي عنه مقابل فرصة لقاء الأيقونة صلاح.

وتُشجّع بيبسي زيرو سكّر محبّيها من عشّاق كرة القدم في الإمارات أن يتحلّوا بالجرأة لدى اختيارهم الأغراض التي سيشاركونها في المسابقة. سواء كانت المشاركات التي سيقدّمها المتسابقون تحمل قيمة معنوية، أو غرض خاص كحذاء كرة قدم قديم يحمل ذكريات عزيزة على قلوبهم، أو حتى التذكارات المعنوية المتعلقة بالنجم محمد صلاح التي لا يستطيعون التفريط بها.

وأكدت أنه يتبقى 4 أيام حاسمة إذ أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح لغاية 30 سبتمبر للفوز بفرصة لقاء "محمّد صلاح"، إذ يجب مشاركة صورة أو مقطع فيديو عبر منصة إنستغرام يستعرض الغرض الذي قمتم باختياره، مستخدمين هاشتاغ #TradeForYourThirst وتاغ صفحة @Pepsi_Arabia. وستحظى المشاركات الأكثر تميُّزاً بفرصة مقابلة الأسطورة الرياضية وجهاً لوجه.