صدمة في برشلونة بعد تحديد مدة غياب نجمه البارز

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني أعلن رسميا عن إصابة لاعب خط وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ في كاحل القدم اليمنى، وقالت إن مدة الغياب ستكون طويلة وتصل لما يقرب من الشهرين. وتعرض دي يونغ للإصابة خلال مباراة أمس في الدوري الإسباني، حيث قلب برشلونة خسارته 2-0 إلى فوز 3-2 في ريمونتادا مثيرة، سجل فيها ليفاندوفسكي هدفين، وهدف الفوز من كانسيلو. وشعر جمهور برشلونة بصدمة كبيرة أفسدت فرحة الريمونتادا على سلتا فيغو، خاصة وأن دي يونغ لاعب مهم للغاية في الوسط الهجومي للفريق، وكان وراء التميز الهجومي لبرشلونة في المباريات الماضية.

ومن المتوقع أن يغيب دي يونغ عن مباريات مهمة في الفترة المقبلة، سواء في الدوري أمام مايوركا وإشبيلية وغرناطة وريال مدريد، وكذلك المباراة الصعبة أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.