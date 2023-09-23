أرسنال يمدّد عقد لاعب ريال مدريد السابق أوديغارد 5 سنوات

مدّد أرسنال عقد قائده النرويجي مارتن أوديغارد، خمس سنوات، ليحذو حذو العديد من اللاعبين الذين التزموا مع النادي اللندني لفترة طويلة.

ويأتي تجديد عقد لاعب الوسط، البالغ 24 عاماً، أسوة بما فعل كل من بوكايو ساكا، والبرازيلي غابريال مارتينيلي، والفرنسي وليام صليبا. وسجّل لاعب ريال مدريد الإسباني السابق 15 هدفاً في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وأسهم أيضاً في سبع تمريرات حاسمة ليحتل «غانرز» المركز الثاني خلف مانشستر سيتي. كما أحرز ثلاثة أهداف هذا الموسم. وقال الدولي النرويجي الذي انضم إلى أرسنال في البداية على سبيل الإعارة من ريال مدريد في يناير 2021، «لقد كان قراراً سهلاً بالنسبة لي».