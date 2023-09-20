الاتحاد يخسر خدمات نجميه كريم بنزيمة وحمد الله

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، متصدر الدوري المحلي عن غياب نجميه البارزين، الفرنسي كريم بنزيمة، وكذلك المغرب عبدالرزاق حمد الله. وغاب الاثنان عن تدريبات الفريق أمس، بحسب ما أعلن النادي على صفحته الرسمية في منصة "إكس". وياتي غياب بنزيمة بسبب الإصابة، وكذلك نتيجة تعرضه للإنفلونزا وعدم تعافيه منها، إلى جانب تعرض حمد الله للإصابة أيضا.

ويتوجب على الاتحاد الفوز في لقائه المقبل غدا أمام الفتح في الدوري المحلي، من أجل الحفاظ على صدارته للدوري السعودي بـ 15 نقطة بعد 6 جولات، فاز في أربع وخسر في مباراة