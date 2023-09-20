الاتحاد السوداني لكرة القدم يتعاقد مع الغاني أبياه لتدريب المنتخب الوطني

ذكرت شبكة (بي.إن.سبورتس) الإعلامية اليوم الأربعاء أن الاتحاد السوداني لكرة القدم تعاقد مع الغاني كويسي أبياه لتدريب المنتخب الوطني.

وأضافت أن أبياه (63 عاما) وقع عقدا لثلاث سنوات خلفا للمغربي بادو الزاكي الذي انفصل عنه الاتحاد السوداني بالتراضي في أغسطس.

وقاد أبياه منتخب غانا للتأهل لنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل ليصبح أول مدرب أفريقي أسود يقود بلاده لكأس العالم.

وسبق له تدريب فريق الخرطوم السوداني.

وقالت الشبكة إن الاتحاد السوداني قرر أيضا خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 في مصر.

وكان الاتحاد السوداني تعاقد في مارس آذار الماضي مع الزاكي (64 عاما) على أن يتكفل الاتحاد السعودي لكرة القدم براتب المدرب المغربي ومساعديه بموجب اتفاقية التعاون مع الاتحاد السوداني.

وقاد الزاكي منتخب السودان في ثلاث مباريات حقق الفوز في واحدة وخسر في اثنتين. وكانت آخر تجربة سابقة للزاكي مع هلال الشابة التونسي لكنه استقال في نهاية يناير كانون الثاني الماضي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وشارك حارس المرمى السابق مع المغرب في كأس العالم 1986 وقاده إلى دور الستة عشر قبل الخسارة 1-صفر أمام ألمانيا الغربية.

وكانت أبرز إنجازات الزاكي كمدرب عندما قاد بلاده إلى نهائي كأس الأمم 2004 قبل الخسارة أمام تونس، كما نال لقبي كأس العرش المغربي مع الوداد في 1998 وكأس الجزائر مع شباب بلوزداد في 2017.