ما هي وصفة «الوجبة الذكية» التي اعتمدها أرتيتا للاعبي ارسنال

يبدو أن قواعد تناول وجبة الطعام وفق القواعد الجديدة التي فرضها مدرب فريق ارسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، باتت تؤتي أكلها ويجني الفريق ثمارها إذ ساعدت في زيادة الانسجام بين اللاعبين وجعلتهم أقرب إلى بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى، لكن ما هي وصفة «الوجبة الذكية» كما وصفها مدافع الفريق، الدولي الفرنسي ويليام صليبا.

كشف المدافع في حديثه للموقع الرسمي لنادي أرسنال أن المدرب ظل يبذل كل ما في وسعه من أجل أن يكون جميع اللاعبين أكثر قرباً من بعضهم وأن ذلك عزز من الصداقات وزاد من التواصل بين جميع اللاعبين والجهاز الفني وأن ذلك يلقي بظلاله بصورة واضحة على الفريق في أرضية الملعب.

وقال صليبا أن المدرب بدأ في تطبيق القواعد الجديدة خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة وأن فكرتها تقوم على أن خلال تناول الوجبات فإنه في كل مرة يجلس اللاعب بجوار شخص جديد، مضيفا: «في جولة أمريكا كنا نخلط الطاولات في كل وجبة، نحن لا نختار الطاولة التي نجلس فيها لتناول الغداء أو العشاء».

وواصل: «لقد تحدثنا إلى الجهاز الفني واللاعبين الآخرين وأنا أحب ذلك حقًا، قد يكون هناك لاعب لا تتحدث معه كثيرًا، وهذه فرصة للتعرف عليه أكثر، وأن تكون معه، كل هذا يساعدنا كفريق عندما تكون في الملعب».

ومنذ بداية الموسم الحالي يقدم «الجانرز» مستويات جيدة تظهر أنهم لا يزالون متعطشين للمنافسة على لقب الدوري، وقد أظهر الفوز على مانشستر يونايتد وفي لقاء إيفرتون كيف أن اللاعبين كانوا في قمة الانسجام مع بعضهم البعض إذ نجحوا في اللقاء الأول من تحويل التأخر من صفر-1 إلى فوز بنتيجة 3-1، وحسموا المواجهة الثانية بهدف نظيف.