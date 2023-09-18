كريستيانو رونالدو يتلقى من نادٍ إيراني هدية غريبة (صور)

تلقى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي هدية غريبة من نادي بيرسبوليس لدى وصوله إلى إيران لخوض مباراة فريقه الافتتاحية غداً الثلاثاء، على ملعب "أزادي" بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للنجم رونالدو وهو يستلم الهدية وهي عبارة عن سجادة إيرانية مطرزة.

وكانت جماهير غفيرة قد احتشدت لتحية رونالدو الذي يحظى بشعبية جارفة في مختلف دول العالم ولوحظ بعض المشجعين الإيرانيين يرتدون قميص النصر السعودي.

ويلعب النصر في المجموعة الآسيوية الخامسة التي تضم أيضاً الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي ألغى قرار الملاعب المحايدة الذي كان مطبقاً في السنوات الأخيرة الماضية في لقاءات الأندية السعودية والإيرانية بسبب توتر العلاقات بين البلدين قبل ان تعود إلى طبيعتها الدبلوماسية مؤخراً لتلعب الأندية على أراضيها خلال النسخة الحالية.