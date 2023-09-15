الأهلي المصري يسقط في السعودية ويخسر لقب إفريقي

خسر فريق الأهلي المصري بطولة كأس السوبر الإفريقي بعد خسارته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الملك فهد بمدينة الطائف، بهدف وحيد أحرزه زين الدين بلعيد، من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليتوج اتحاد العاصمة بلقب كأس السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه وهي أيضا المرة الثانية التي تفوز بها الأندية الجزائرية بلقب كأس السوبر الإفريقي.

ولم تنجح محاولات الأهلي في الشوط الأول من إحراز هدف التعادل رغم الفرص الكثيرة المهدرة واعتمد فريق اتحاد العاصمة الجزائري على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة والتي لم تشكل خطورة على عكس هجمات الأهلي ولكنه لم ينجح في الشوط الأول رغم الاعتماد على الصفقات الجديدة في بدايتها إمام عاشور ورضا سليم، ولكنهم لم يصنعوا الفارق.

وفي الشوط الثاني اعتمد الأهلي على الهجوم الضاغط في منطقة الجزاء وكان الأكثر خطورة ولكن فريق اتحاد العاصمة قدم مباراة رائعة دفاعيا وهجوميا وضغط على الأهلي في كثير من الأوقات من وسط ملعبه لينجح في الوصول إلى لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخي.