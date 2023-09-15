آخر تطورات "فضيحة ريال مدريد"!

أطلقت الشرطة الإسبانية سراح ثلاثة من لاعبي فريق ريال مدريد للشباب بعدما تم اعتقالهم الخميس قبل دخولهم التدريب بسبب نشرهم مقاطع فيديو فاضحة لقاصر يقل عمرها عن 16 عاماً عبر "واتساب".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن القاضي اكتفى بتفريغ البيانات من هواتفهم المحمولة، مستنداً على مواد قانونية تشير إلى أن "اعتقال اللاعبين الثلاثة تم على أساس جريمة محتملة تتمثل في إفشاء أسرار ذات طبيعة جنسية وليس اعتداء، حيث أن العلاقة كانت بالتراضي"، بحسب التحقيقات.

وأوضحت الصحيفة الأم والفتاة تقدمتا بشكوى في لاس بالماس بشأن وجود تسجيلات تحتوي على علاقات تمت بموافقتها، ولكن تم تسجيلها دون موافقتها، بالإضافة إلى انتشار هذه التسجيلات.

من جهته، أصدر ريال مدريد بياناً شدد فيه على اتخاذ الإجراءات المناسبة بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات.