الحقيقة المرة حول فتح فندق رونالدو لإيواء المتضررين من زلزال المغرب!

كشفت صحيفة فرنسة عن الحقيقة المرة حول فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فندقه الخاص مجاناً لإيواء المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب السبت الماضي، وخلّف آلاف الوفيات والجرحى.

وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية إن إدارة فندق "بيستانا سي آر في 7" في مدينة مراكش المغربية نفت أن يكون رونالدو قد طلب فتح الفندق في وجه المتضررين، مشيرة إلى أن كل ما تردد شائعات.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد نشرت خبراً حول فتح رونالدو أبواب فندقه لضحايا الزلزال، لكن صحيفة "ليبيراسيون" نقلت عن ممثل للفندق في مراكش بأنه لم يتم تحويل الفندق بأي حال من الأحوال إلى مركز استقبال للفارين من الزلزال، وقال: "هذه معلومات خاطئة.. جميع العملاء لدينا في الوقت الحالي قاموا بالحجز بشكل طبيعي"، ولم يصدر كريستيانو رونالدو أي إعلان في هذا الصدد.

وفي المقابل، وجه رونالدو المنتقل للعب في النصر السعودي رسالة دعم للشعب المغربي بعد الزلزال إذ نشر عبر خاصية "ستوري" في منصة "إنستغرام" صورة للعلم المغربي وكتب: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب.. أرسل حبي وصلواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية".