جد يصدم حفيدته بتصريح غريب داخل ملعب ريال مدريد (فيديو)

منذ 30 سنة لم يحضر أي مباراة حتى اصطحبته حفيدته إلى استاد "سانتياغو برنابيو" لحضور مباراة ريال مدريد مع خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم ليبدأ معها مشهد درامي اختلط فيه مشاعر الحزن والسعادة العارمة برؤية القميص الملكي الأبيض.

الجدّ الطاعن في السن (85 سنة) جهش بالبكاء بمجرد رؤيته المستطيل الأخضر، وشكر حفيدته على المفاجأة التي أعدتها له، واستعاد شبابه بالهتاف في الملعب للنادي الملكي "مدريد.. يحيا مدريد".

حفيدة تفاجئ جدها (85 عامًا) بزيارة سانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريد ❤️⚪️ pic.twitter.com/qYzb0PJeqF — Yallakora (@Yallakoranow) September 11, 2023

وأثار الجد عاطفة "المدريديستا" بتصريح في مقطع فيديو قال فيه: "إذا متّ الآن سأكون رجلاً سعيداً"!.

ولاقت هذه اللمسة الإنسانية من الحفيدة تجاه جدها إعجاب الجماهير التي لمست حجم حب ريال مدريد في الجد الذي يبدو أنه ورّث عشق "الميرينغي" لحفيدته.