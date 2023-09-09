أزمة جديدة في الرياضة المصرية.. هروب لاعب خلال "الترانزيت"

كشفت صحف وتقارير إخبارية مصرية عن حالة هروب جديدة في الاتحاد المصري للمصارعة الحرة وذلك للاعب سيف شكري، بعد أن اختفى أثناء رحلة العودة إلى القاهرة حيث كان قد أنهى معسكر المنتخب الذي أقيم في جمهورية قيرغيزستان، تحضيرا لبطولة العالم تحت سن 23 عاما.

وأكد مصدر من داخل اتحاد المصارعة في تصريحات تداولتها تقارير صحفية مصرية أن اللاعب هرب أثناء تواجده في مطار دبي، خلال رحلة العودة إلى القاهرة، ليسجل حالة هروب جديدة في الاتحاد المصري للمصارعة. وكانت الفترة الماضية قد شهدت، حدوث أزمات ومشاكل عديدة داخل اتحاد المصارعة، أبرزها هروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة أثناء مشاركته مع الفراعنة في بطولة أفريقيا، التي أقيمت في تونس، كما سجل اتحاد المصارعة، واقعة هروب لاعب منتخب الناشئين محمد عصام، بعد ختام مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة العالم بإيطاليا.

وتعود تفاصيل قصة الهروب أثناء تواجد اللاعب في المطار "ترانزيت" خلال رحلة العودة إلى القاهرة، ليختفي اللاعب ويتخلف عن العودة مع البعثة إلى مصر، وذكرت تقارير إخبارية أن اللاعب هرب واتجه إلى بولندا