رودري: الكرة الأوروبية تخسر برحيل اللاعبين إلى الدوري السعودي

قال لاعب وسط منتخب إسبانيا رودري، إن كرة القدم الأوروبية «تخسر» جراء رحيل العديد من النجوم إلى الدوري السعودي بصفقات مغرية الصيف الحالي.

وأضاف لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، الخميس في مؤتمر صحافي عشية مواجهة إسبانيا مع مضيفتها جورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024: «من المعقّد إجراء تحليل. من الواضح أن كرة القدم الأوروبية تخسر في هذه الحالة».

وأقرّ اللاعب الذي تألق الموسم الماضي في مشوار سيتي نحو ثلاثية نادرة، بأن صفقات الأندية السعودية «مفهومة تماماً بسبب المبالغ المنفقة».

وأردف لاعب الوسط الدفاعي «علينا بطريقة أو بأخرى السيطرة على استنزاف المواهب، لأنه في بداية الأمر ظهر وكأن اللاعبين المتقدمين في السن هم الذين يغادرون، لكن الآن هناك أيضاً الشبان».

وخسر سيتي الجزائري رياض محرز المنتقل إلى الأهلي والمدافع الإسباني أيمريك لابورت إلى النصر، وضمّت الأندية الأربعة الكبرى أسماء رنانة، على غرار البرازيلي نيمار (الهلال)، الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد)، والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، وذلك بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير.