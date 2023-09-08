المغرب تهزم البرازيل.. والحكم يوقف المباراة (فيديو)
فاز منتخب المغرب الأولمبي على نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل، الخميس، سجله زكريا الواحدي في الدقيقة 70 في المباراة الودية التي جرت على ملعب فاس.
وشهدت المباراة انقطاع التيار الكهربائي بالملعب مع بداية الشوط الثاني لتلجأ إلى تشغيل إضاءة الهواتف المحمولة، ما اضطر الحكم إلى وقف اللقاء لما يقارب ربع ساعة.
🎥| #المنتخب_الوطني_المغربي الأقل من 23 سنة يفوز على حساب ضيفه منتخب البرازيل بنتيجة 1-0 “هدف المواجهة"#مباريات_دولية_ودية #الأقل_من_23 #المغرب #البرازيل #FRMF #FIFA pic.twitter.com/eSTz6TQAfg— Arryadia TV (@arryadiatv) September 7, 2023
وكرس الأولمبي المغربي، تفوق أسود الأطلس على راقصي السامبا في العام الحالي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مواجهات البلدين بعدما كان المنتخب المغربي الأول قد انتصر على البرازيل في مباراة ودية بنتيجة 2-1 على ملعب طنجة خلال مارس الماضي.
راحت تريسيتي في ملعب #فاس في #المغرب، ومباراة الأولمبي المغربي أمام #البرازيل تتوقف🤦♂️ pic.twitter.com/L88BMRbtVC— 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) September 7, 2023
ويخوض منتخب المغرب الأولمبي مواجهة ثانية أمام البرازيل على الملعب نفسه الاثنين المقبل 11 سبتمبر المقبل.
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