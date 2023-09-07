شاحنة تدهس 11 رياضياً من فريق مدرسي للدراجات الهوائية في روسيا (صور)

تعرض 11 من راكبي الدراجات الهوائية التابعين لإحدى المدارس الأولمبية في روسيا صباح اليوم الخميس إلى الدهس من شاحنة على الطريق السريع في منطقة لينينغراد ما أدى إلى مصرع مراهقين اثنين وإصابة تسعة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني بأن أعمار الرياضيين تتراوح بين 14-15 عاماً فيما ضم الفريق مدربا واحداً.

وقالت إن "الشاحنة انحرفت عن مسارها لتصطدم بإحدى السيارات المارة على الطريق السريع قبل أن تدهس طابوراً من الدراجين ليسفر الحادث عن مقتل اثنين وإصابة تسعة طلاب"، مضيفة أن "الشرطة فتحت تحقيقا في أسباب الحادث".