الاتحاد الإسباني يعتذر عن سلوك رئيسه.. ويقيل مدرب منتخب السيدات

طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم "الصفح" من عالم اللعبة والمجتمع بأكمله بشأن "السلوك غير المقبول على الإطلاق" لرئيسه الموقوف لويس روبياليس بسبب تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو على شفتيها خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بالمونديال الشهر الماضي في سيدني.

وقال الاتحاد الملكي الإسباني للعبة في بيان إنه يقدم "خالص اعتذاراته.. عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك".

وأُوقف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في 26 أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما وفتح تحقيقا بحقه.وبعد ساعات قليلة على خطاب روبياليس أمام الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإسباني والذي رفض فيه الاستقالة من منصبه لأنه لا ينبغي أن يستقيل "بسبب قبلة صغيرة حصلت بالتراضي" منتقداً ما أطلق عليه "النسوية الزائفة"، لجأت اللاعبات الـ23 المتوجات باللقب العالمي الى الاضراب عن المشاركة مع المنتخب طالما لم يحدث هناك تغيير على رأس الاتحاد. لكن هيرموسو قالت إن الأمر لم يكن كذلك، وقد جعلها تشعر وكأنها "ضحية اعتداء".

في جانب آخر اقال الاتحاد الإسباني مدرب منتخب السيدات خورخي فيلدا من منصبه على خليفة الاحداث التي رافقت الفوز بمونديال السيدات، حسب ما افاد الاتحاد المحلي للعبة.

وأشار الاتحاد في بيان إلى "الانفصال عن خورخي فيلدا كمدير رياضي ومدرب للمنتخب الوطني للسيدات"، وهي إقالة تم تقديمها على أنها "واحدة من أولى إجراءات إعادة الهيكلة" لسلطات كرة القدم الإسبانية التي سقطت في حالة من الفوضى بسبب تقبيل رئيسه لويس روبياليس (46 عاما)، الموقوف عن مهامه، نجمة المنتخب جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز إسبانيا باللقب العالمي في 20 أغسطس.