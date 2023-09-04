نجم ليفربول يتوقع استمرار محمد صلاح

قال آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن لاعبي الفريق لا يشعرون بالقلق إزاء مستقبل زميلهم "المحترف" محمد صلاح، وذلك وسط استمرار التكهنات حول تقديم عرض قياسي عالمي من الدوري السعودي. وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد تقدم قبل أيام بعرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (6ر189 مليون دولار) لكنه قوبل بالرفض من قبل مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي الرياضية، الشركة الأم لنادي ليفربول، وقد اعتبر جوردون أن الأمر محسوم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"

ورغم ذلك، استمرت التكهنات حول احتمالات تقدم الاتحاد بعرض جديد قيمته نحو 200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح (31 عاما/) الي يعتبر أبرز لاعب عربي في العالم حاليا. وأعاد المدير الفني يورجن كلوب التأكيد على موقف نادي ليفربول الرافض لرحيل محمد صلاح، وذلك عقب المباراة التي انتهت بالفوز على أستون فيلا 3 / صفر أمس الأحد، وقد سجل صلاح هدفا وساهم في الهدفين الأخرين.

وقال روبرتسون إن لاعبي الفريق متفقون في ثقتهم بأن صلاح لن يرحل خلال سوق الانتقالات الحالية التي لا تزال مفتوحة في السعودية. وأضاف روبرتسون أن لاعبي الفريق قاموا بتنحية الأمر جانبا، وكذلك صلاح، وأضاف :"ندع الأخرين يتحدثون بهذا الشأن". وتابع :"نحن لا نشعر بأي قلق. بالنسبة لنا، محمد صلاح لاعب في ليفربول ونعتقد أنه سيظل كذلك في المستقبل المنظور."