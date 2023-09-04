مصدر في منتخب مصر يكشف سبب استبعاد محمد صلاح وعلاقته باتحاد جدة

كشف مصدر داخل منتخب مصر عن سبب إراحة النجم المصري محمد صلاح من مباراة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وسبب ذلك بعرض اتحاد جدة السعودي، وذلك بعدما أثار قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إراحة نجمه محمد صلاح، من مباراة الجمعة المقبل، أمام نظيره الإثيوبي، الكثير من الجدل والتكهنات.

وأكد المصدر أن ذلك لم يكن له أي علاقة بمصير اللاعب مع اتحاد جدة السعودي، وأن الأمر متفق عليه عقب مباراة المنتخب الماضية امام غينيا وضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

وأكد أن الجهاز الفني لمنتخب مصر اتفق مع محمد صلاح عقب مباراة غينيا الماضية على إراحته من مباراة إثيوبيا القادمة على أن ينضم بشكل طبيعي للمعسكر ويشارك في اللقاء الودي أمام تونس يوم 12 سبتمبر الجاري، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2024 وتصدر المجموعة.

وربطت وسائل أعلام وتقارير صحفية أن إعلان خبر إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا بسبب انشغال مهاجم ليفربول الإنجليزي بمفاوضاته مع نادي اتحاد جدة السعودي.

وشهدت قائمة المنتخب المصري تواجد أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن وفي مقدمتهم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز.