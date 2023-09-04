نيمار ينقلب على باريس سان جيرمان: عشت أنا وميسي جحيماً في حديقة الأمراء

وجه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، انتقادات حادة إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان مؤكداً أنه عاش لحظات صعبة إلى جانب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نيمار في حديث لبرنامج "إسبورتي إسبيكتاكولار" البرازيلي إنه مع ميسي عاشا "جحيماً" في فريقهما السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح: "شعرت بسعادة بالغة بالنظر للظروف التي واجهها على مدار العام، ولكنه في نفس الوقت كان حزيناً، بالنظر لما شاهده من وجهي العملة: لقد لامس المجد مع منتخب الأرجنتين، وفاز بكل شيء معه في السنوات الأخيرة، بينما عاش جحيماً في باريس. لقد عشنا سوياً هذا الجحيم في باريس".

كما أشار النجم البرازيلي إلى أن زميله السابق في الفريق الباريسي خرج بصورة "غير لائقة"، بالنظر لقيمته الكبيرة في عالم كرة القدم.

وأضاف: "أي شخص تعامل معه، يعرفه جيداً. إنه لاعب مقاتل، ويغضب عندما يخسر، وكان محط اتهامات ظالمة في وجهه نظري".

كما أثنى نيمار في المقابلة على الاحترافية الشديدة لمواطنيه ونجمي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريغو، مشيراً إلى أنهما "يتمتعان بإمكانيات فنية هائلة".

واختتم نيمار تصريحاته بالحديث عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المرشح لتدريب المنتخب البرازيلي بعد نهاية هذا الموسم، حيث أكد أنه سيلقى "ترحيباً كبيراً في البرازيل"، لأنه "مدرب من الصفوة، وفاز بكل شيء في مسيرته".