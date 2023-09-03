مدرب ليفربول يحدد موقف محمد صلاح النهائي من عرض اتحاد جدة السعودي

حسم المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي مصير النجم المصري محمد صلاح، مع فريق ليفربول وعرض اتحاد جدة السعودي، الذي كان حديث العالم الفترة الماضية عن انتقال النجم المصري إلى الدوري السعودي.

وأكد كلوب، أن المصري محمد صلاح سيبقى في صفوف الفريق، رغم اهتمام اتحاد جدة السعودي بضمه.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن النادي الإنجليزي رفض عرضًا من الاتحاد السعودي، لضم صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، شاملة الإضافات.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة “ذ”ا اتليتك البريطانية:” لم أشعر بأي خوف بخصوص صلاح .. كنت أجيب على الأسئلة المتعلقة بالأمر، ليس من داخل النادي، بل من خارجه فقط، لم يأت أحد في النادي وأخبرني أن شيئًا ما قد يحدث يوم الجمعة.. أنا متأكد من أنني كنت سأتلقى مكالمة لكنني لم أتلق، ولم يفكر محمد صلاح للحظة في أي شيء آخر غير مباراة أستون فيلا".

وسجل صلاح هدفًا في انتصار ليفربول على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتابع المدرب الإنجليزي: ”لم يكن لدي أي شك بشأن التزامه بهذا النادي، لا يمكنك أن تتخيل مدى الضجة التي أحدثها العالم ولكن مدى هدوئنا معه.. إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا، إنه لاعب من الطراز العالمي، لعب مباراة كبيرة، يعمل بجدية كبيرة، لا شك في ذلك، وأنا سعيد حقًا بوجوده في فريقي".