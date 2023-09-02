"العملاق" هالاند لا يتوقف مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب الى فوزه الرابع تواليا واستعادة الصدارة عندما سجل له هاتريك في الفوز على ضيفه فولهام 5-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند ثلاثيته في الدقائق 58 و70 من ركلة جزاء و90+5، مع تمريرة حاسمة للارجنتيني خوليان ألفاريس افتتح منها التسجيل (31)، فيما أضاف المدافع الهولندي ناثان أكي الهدف الثاني (45+4) بعدما سجل الأميركي تيم ريم الهدف الوحيد للضيوف (33).

وانفرد هالاند بصدارة لائحة الهدافين برصيد ستة أهداف حتى الآن هذا ورفع غلته الى 42 هدفا في الدوري منذ انضمامه الى صفوف سيتي الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الالماني، وبات أسرع لاعب يحقق هذا الانجاز في البريمرليغ.

وقال هالاند إنه متعطش لمزيد من الأهداف والمجد "أنا جائع دائمًا. إنه موسم جديد وأنا مستعد له". وهي الثلاثية السابعة لهالاند بألوان سيتي الذي سجل له 52 هدفًا الموسم الماضي وساهم في تتويجه بالثلاثية التاريخية (دوري الأبطال والدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي)، قبل أن يضيف اليها الكأس السوبر الاوروبية هذا الصيف.

وعلى الرغم من تلك النتائج الإيجابية، فإن سيتي كان بعيدًا عن أفضل مستوياته في الشهر الأول من الموسم الجديد، وهو الفوز الرابع تواليا لسيتي فعزز رصيده بـ12 نقطة مستعيدا الصدارة من وست هام يونايتد الفائز على مضيفه لوتون تاون 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما مني فولهام بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.