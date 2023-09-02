عمال فندق يرفضون استضافة ليونيل ميسي وإنتر ميامي

طالب عمال مضربون عن العمل بأحد فنادق لوس أنجلوس فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي بعدم الإقامة في مؤسستهم قبل مواجهة لوس أنجلوس بالدوري الأميركي لكرة القدم غداً. وانضم العاملون في فندق فيرمونت ميرامار في سانتا مونيكا الأربعاء لآلاف من عمال الفنادق في المنطقة الذين أضربوا عن العمل هذا الصيف للمطالبة بتحسين رواتبهم.

وقالت نقابة «يونايتد هير لوكال 11» في بيان صحافي: «نما إلى علمنا أن إنتر ميامي وليونيل ميسي قادمون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع لخوض مباراة أمام لوس أنجلوس». وأضاف: «نطالب ليونيل ميسي ورفاقه بأن يتضامنوا معنا وأن يبتعدوا عن فيرمونت ميرامار». ولم يرد إنتر ميامي على طلب للتعليق، وقال متحدث باسم النقابة إنها لم تتلق أي رد من الفريق.