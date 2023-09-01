8 ملايين يورو تنقل لوكاكو من تشلسي إلى روما

انتقل روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا من تشلسي إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد، كما أعلن الناديان أمس. ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها بلغت ثمانية ملايين يورو (8.70 ملايين دولار) وتشمل الحوافز. وسيجتمع لوكاكو (30 عاماً) مجدداً بمدرب روما جوزيه مورينيو، الذي لعب تحت قيادته في تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وقال لوكاكو: «الاستقبال الذي حظيت به في هذا النادي ومن الجماهير حمسني وأعطاني دافعاً إضافياً لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد». وأضاف: «نلت فرصة التحدث مع المُلّاك، أخيراً، واندهشت من طموحهم، الآن يتعيّن علينا العمل والتحلّي بالتواضع والتطوّر مباراة بمباراة، بالنسبة لي لا أطيق الانتظار للالتحاق بزملائي داخل الملعب وخارجه».

وذكرت وسائل إعلام أن لوكاكو، الذي قضى فترة إعارة ناجحة إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي، وافق على خفض راتبه بنسبة كبيرة.

ونال روما نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وسيستضيف ميلان اليوم.