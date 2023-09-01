«كلاسيكو» الاتحاد والهلال.. غياب بنزيمة وظهور أول لنيمار

تتجه الأنظار، اليوم، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مسرح «الكلاسيكو» بين الاتحاد المتصدر حامل اللقب، والهلال بطل الموسم قبل الماضي، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم. ويتصدر الاتحاد الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة وهو عدد الأهداف نفسه الذي هز به الشباك في أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن، بقيادة المغربي عبدالرزاق حمدالله، ثاني لائحة الهدافين والنجم الفرنسي كريم بنزيمة، فيما حافظ على نظافة شباكه في المراحل الأربع.

ويتفوق الاتحاد بفارق الأهداف على جاره الأهلي، وبفارق نقطتين أمام الهلال الذي سقط في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه الفيحاء 1-1 في المرحلة الثانية.

ومن المتوقع أن تكون القمة المنتظرة من دون بنزيمة، بعد أن تعرّض للإصابة، أخيراً، بينما يتوقع بشكل كبير أن يظهر البرازيلي نيمار للمرة الأولى بقميص الهلال، على أن يشارك بديلاً بعد أن تعافى من الإصابة وعاد، أخيراً، للتدريبات الجماعية.

وستكون القمة أول اختبار حقيقي للاتحاد الذي على الرغم من انتصاراته الأربعة المتتالية لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وسيحاول تأكيد صدارته ورد الاعتبار أمام الهلال، الذي أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز عليه 3-1.

ويمني الاتحاد النفس بتعافي النجم والهداف السابق لريال مدريد الإسباني بنزيمة، بعد إصابته في مباراة الوحدة وغيابه عن تدريبات أول من أمس، والأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي فابينو تافاريس.

في المقابل، يتطلع الهلال الى تأكيد أفضليته على مضيفه، وإلحاق الخسارة الأولى به في الدوري وانتزاع الصدارة منه ولو مؤقتاً، كون الأهلي يحل ضيفاً على الفتح غداً. ويبرز في الهلال نخبة من النجوم العالميين والمحليين، يتقدمهم البرازيلي نيمار، المرشح لبدء مسيرته مع فريقه الجديد منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من باريس سان جرمان.

وعاد نيمار - الذي كان يعاني إصابة طفيفة - إلى التدريبات الجماعية، وذكرت مصادر في النادي أنه «سيكون موجوداً في قائمة المباراة، لكن مشاركته ستكون في جزء منها ولن يشارك من البداية». ويبرز أيضاً الوافدون الجدد الصربيان ألكسندر ميتروفيتش، وسيرغي ميلينكوفيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، وحارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو، الذي حافظ على نظافة شباكه في المباراتين اللتين خاضهما عقب انتقاله من إشبيلية الإسباني.

• الاتحاد بالعلامة الكاملة في الدوري السعودي بـ12 نقطة، وسجل مثلها أهدافاً.