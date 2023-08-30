كأس الرابطة تعيد توتنهام إلى "نقطة الصفر"

تلقى توتنهام ضربة موجعة مبكرة بخروجه من الدور الثاني لمسابقة كأس رابطة المحترفين الانكليزية في كرة القدم، بخسارته امام جاره فولهام 3-5 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 1-1) أمس. وعاد توتنهام بهذه الخسارة إلى نقطة الصفر، خاصة في ظل البداية القوية التي قام بها في الدوري الانجليزي، لكنه انتكس بشكل مبكر وسريع، ما يبعث برسالة سلبية إلى جمهوره، بعد أن ارتفعت الآمال بشكل كبير في الفترة السابقة لتجاوز محنة الموسم الماضي.

وكان فولهام البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما تابع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين كرة بالخطأ في مرمى فريقه، وأدرك الدولي البرازيلي ريشارليسون التعادل في الدقيقة 56.

ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفولهام الذي سجل ركلاته الخمسة، فيما أهدر المدافع الدولي الكولومبي دافينسون سانشيس الركلة الثالثة لتوتنهام.

وجاء خروج توتنهام بعد بدايته المشجعة في الدوري بقيادة مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو حيث حقق فوزين متتاليين على مانشستر يونايتد وبورنموث بعد تعادل مع برنتفورد.