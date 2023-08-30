محمد صلاح.. فنانة مصرية كبيرة توجه رسالة غريبة لهداف ليفربول

وجهت الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل رسالة غريبة إلى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي وذلك في إحدى التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللاعب، وذلك في فترة يعيش فيها النجم المصري محمد صلاح احتمالية الانتقال إلى الدوري السعودي وفريق الاتحاد بطل الدوري بمبلغ خيالي للاعب.

وحرصت عبلة كامل على توجيه رسالة للاعب وربما تكون صادمة للجمهور السعودي قالت فيها: "أنا بحبك زي ابني رسالة مني خليك في ليفربول أنت مشرفنا والله"، وأضافت: "بلاش الاتحاد يا أبو صلاح دي خطوة الاعتزال احنا مستنيين منك أكتر من كده".

وكانت تقارير وصحف عالمية قد أثارت الجدل بتعاقد اتحاد جدة مع محمد صلاح، وهو ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، والذي قال إن نادي اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح.

بينما رد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بقوة على هذه المحاولات وأكد أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.