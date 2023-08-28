جنوب السودان يقهر الصين ويحقق انتصاره الأول في مونديال السلة

انتزع منتخب جنوب السودان انتصاره الأول في النسخة الحالية من بطولة العالم لكرة السلة، بفوزه على المنتخب الصيني بفارق 20 نقطة وبنتيجة (89-69)، في مباراة جمعتهما اليوم، في ختام الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور مجموعات البطولة المقامة بضيافة الفلبين وإندونيسيا واليابان، وتمتد حتى 10 سبتمبر المقبل.

ونجح جنوب السودان في تحقيق انتصاره العريض، بنيله الأفضلية بنتائج الربع الأول، ومن الربعين الثالث والرابع للمباراة بواقع (22-14 و19-13 و26-16)، فيما اكتفى لاعبي الصين بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع (26-22).

ويلتقي جنوب السودان بعد غد الأربعاء، نظيره الصربي، في الجولة الختامية من دور المجموعات، في مباراة يبحث من خلالها المنتخب الصربي عن العلامة الكاملة والانتصار الثالث بعد فوزه على الصين "105-63"، فيما يطلب جنوب السودان تأكيد جدارته بانتزاع ثاني البطاقات المؤهلة عن المجموعة.