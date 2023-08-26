بايرن ميونيخ يضيف لغة الإشارة للإعلان عن تشكيلة الفريق

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أمس، أنه سيضيف لغة الإشارة خلال الإعلان عن تشكيلة الفريق قبل مبارياته على ملعبه. وأوضح أنه اعتباراً من المباراة المقررة أمام أوغسبورغ غداً الأحد، سيقوم اللاعبون والمدير الفني توماس توخيل بتقديم أسمائهم بلغة الإشارة في مقاطع فيديو تعرض على شاشات الاستاد لدى الإعلان عن التشكيل الأساسي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة لمكافحة العنصرية، وتتضمن استخدام لغة الإشارة أيضاً في الإعلان عن تشكيلات الفرق قبل مباريات كرة القدم النسائية وكرة السلة.

وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ، هربرت هاينر، في تصريح صحافي: «يهدف هذا المشروع المشترك إلى توسيع الآفاق، ومنح المزيد من الفرص للتشجيع. يمثل الدمج أمراً مهماً في مجتمعنا، والرياضة بشكل خاص يمكن أن تفعل الكثير من أجل الوحدة بين الناس».