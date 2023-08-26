كلوب: واثق 100% ببقاء محمد صلاح في ليفربول

نفى مدرب ليفربول يورغن كلوب، أمس، وجود نية لبيع الهداف المصري محمد صلاح، وسط تكهنات حول انتقاله للاتحاد السعودي مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني. وقال كلوب في مؤتمر صحافي رداً على الغموض حول مستقبل صلاح (31 عاماً)،‭ ‬الذي ينتهي عقده في 2025: «من الصعب الحديث عن تكهنات صحافية، لأنه لا يوجد شيء للحديث عنه من وجهة نظري». وأضاف المدرب الألماني قبل زيارة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز غداً: «صلاح عنصر أساسي بالنسبة لنا، ولا يوجد شيء بخصوصه، وإذا ظهر عرض ما ستكون الإجابة لا». وعن مدى ثقته في التزام صلاح وبقائه مع ليفربول أجاب كلوب: «واثق بنسبة 100%».

وكانت وسائل إعلام عالمية ذكرت أمس أن صلاح وافق على عرض الاتحاد السعودي للعب بجوار كريم بنزيمة، فيما أشارت «سكاي سبورتس» إلى أن السبيل الوحيد لإتمام الصفقة أن يضغط اللاعب على ليفربول لإجباره على البيع. وارتدت جماهير الاتحاد أقنعة تحمل صورة صلاح، وهتفت باسم اللاعب المصري في المدرجات خلال الفوز 4-صفر على الرياض في الدوري السعودي أمس.