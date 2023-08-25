ليتوانيا تقسو على مصر في افتتاح مونديال السلة

قسى منتخب ليتوانيا على نظيره المصري في افتتاح منافسات بطولة العالم لكرة السلة، عقب فوز ليتوانيا بفارق 26 نقطة وبنتيجة (93-67) في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دور مجموعات البطولة المقامة حالياً في كل من الفلبين وإندونيسيا واليابان، وتمتد حتى 10 سبتمبر المقبل. ويلتقي المنتخب المصري بعد غدٍ مع مونتينيغرو في ثاني جولات المجموعة الرابعة، على أن يسدل "الفراعنة" الثلاثاء المقبل مشواره بدوري المجموعات بلقاء المنتخب المكسيكي.