لبنان يخسر ضربة البداية في افتتاح مونديال السلة

المصدر:
  • جوني جبور - دبي
التاريخ:

تعرض منتخب لبنان إلى الهزيمة في افتتاح مشواره في بطولة العالم لكرة السلة، عقب خسارة 'منتخب الإرز" اليوم أمام منتخب لاتفيا بنتيجة (70-109).
وهيمن لاعبي لاتفيا على المراحل الأربعة للقاء نظيرهم اللبناني بواقع  27-17، 28-13، 27-18، 27-22.

كما شهد اليوم الافتتاحي فوز منتخب مونتينيغرو على المكسيك 91-71، بعد ربع اول انتهى بالتعادل  19-19، ومن ثم نيل لاعبي مونتينيغرو الافضلية بباقي مراحل المباراة بواقع 29-20، 20-19، 23-13.

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