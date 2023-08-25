لبنان يخسر ضربة البداية في افتتاح مونديال السلة

تعرض منتخب لبنان إلى الهزيمة في افتتاح مشواره في بطولة العالم لكرة السلة، عقب خسارة 'منتخب الإرز" اليوم أمام منتخب لاتفيا بنتيجة (70-109).

وهيمن لاعبي لاتفيا على المراحل الأربعة للقاء نظيرهم اللبناني بواقع 27-17، 28-13، 27-18، 27-22.

كما شهد اليوم الافتتاحي فوز منتخب مونتينيغرو على المكسيك 91-71، بعد ربع اول انتهى بالتعادل 19-19، ومن ثم نيل لاعبي مونتينيغرو الافضلية بباقي مراحل المباراة بواقع 29-20، 20-19، 23-13.