مونديال القوى: الذهب العربي للمغربي البقالي

شهدت منافسات بطولة العالم لألعاب القوى والمقامة في العاصمة المجرية بودابست، تألقا عربيا لافتا، عندما أعاد المغربي سفيان البقالي تكرار إنجاز يوجين بحصده ميدالية ذهبية ثانية توالياً في 3 آلاف م موانع، فيما دخل القطري معتز برشم تاريخ الوثب العالي رغم برونزيته. وأحرز البقالي الذهبية الثانية توالياً، بعدما أنهى السباق بزمن 8:03.53 دقائق أمام الأثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية والكيني أبراهام كيبوت الثالث مع البرونزية (8:11.98 د).

وهذا اللقب العالمي الثاني توالياً للبقالي بعد يوجين العام الماضي، في أعقاب حصده أيضاً الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف العام 2021. وكان البقالي تألق العام الماضي بشكل لافت، وأضاف اللقب العالمي إلى الأولمبي، منهياً الهيمنة الكينية على المسافة.

وبعدما كان فعلها في أولمبياد طوكيو صيف العام 2021، عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ 1980، أكد البقالي (27 عاماً) مرة أخرى أنه "ملك" السباق واضعاً حداً لسيطرة الكينيين عليه لمدة 15 عاماً في بطولة العالم عندما نال الذهبية في يوجين الأميركية.