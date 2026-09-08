طلبات تجعل موسم العودة إلى المدارس أسهل للعائلات في الإمارات

جداول دراسية جديدة، ووجبات مدرسية مُعدّة بعناية، وعبوات مياه منسية، وعودة زحمة الصباح... بالنسبة للعائلات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يعني شهر سبتمبر العودة مجددًا إلى روتين يومي حافل.

ومع عودة مشاوير المدارس، تسهم طلبات في تخفيف بعض أعباء الحياة اليومية وجعلها أكثر سهولة.

وفي إطار أنشطتها لموسم العودة إلى المدارس، تعاونت طلبات مارت مع مجموعة جيمس للتعليم (GEMS Education) لتوفير الاحتياجات اليومية للعائلات بسهولة أكبر. وخلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر، ستزور حافلة طلبات مارت 10 مدارس تابعة لمجموعة جيمس في دبي والشارقة وأبوظبي، لتقدم تجربة متجر بقالة متنقل مباشرةً إلى المجتمعات المدرسية.

وسيتم توزيع أكثر من 10,000 حقيبة قماشية على العائلات، تحتوي على منتجات صحية ومستلزمات يومية متوفرة عبر طلبات مارت، إلى جانب قسائم شرائية من طلبات مارت للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإضافية التي لا غنى عنها على مدار الفصل الدراسي.

ولا يقتصر الدعم على بوابات المدارس. ففي موسم العودة إلى المدارس هذا العام، تمنح طلبات الجميع فرصة للحصول على مكافآت إضافية مقابل طلباتهم اليومية من خلال حملة The Good Stuff Giveaway.

ويدخل العملاء الذين يجرون ثلاثة طلبات خلال أسبوع واحد تلقائيًا في سحب أسبوعي للفوز برصيد بقيمة 5,000 درهم إماراتي على طلبات. كما تمنح كل ثلاثة طلبات إضافية فرصة أخرى لدخول السحب، ما يتيح للعملاء فرصًا أكبر للفوز أثناء ممارسة روتينهم الأسبوعي المعتاد، بدءًا من طلب البقالة والوجبات الخفيفة لأيام المدرسة، وصولًا إلى طلب العشاء بعد ظهيرة حافلة.

وستشهد الحملة اختيار 20 فائزًا أسبوعيًا، بإجمالي 100 فائز.

وقالت سيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الإمارات: «يتمحور موسم العودة إلى المدارس حول استعادة إيقاع الحياة اليومية، لكننا ندرك أن المهام والمشاوير اليومية سرعان ما تتراكم. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة جيمس وحملة The Good Stuff Giveaway، نسعى إلى إيجاد طرق بسيطة تجعل هذا الروتين أكثر سهولة وتمنح العائلات مزيدًا من المكافآت».

ومع انطلاق العام الدراسي من جديد، تساعد طلبات العائلات على قضاء وقت أقل في الانشغال بتأمين الاحتياجات اليومية، ووقت أطول في التركيز على العام الدراسي.