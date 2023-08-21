رسمياً.. غياب نيمار عن الهلال السعودي

تأكد غياب النجم البرازيلي عن فريقه الجديد الهلال السعودي الفترة المقبلة بسبب معاناته من إصابة سابقة ستحرمه من التواجد مع الفريق بعد إعلان التعاقد مع نيمار قادماً من باريس سان جيرمان، ليُصدم الجمهور السعودي بخبر غياب اللاعب.

وقدم نادي الهلال السعودي نجمه الجديد نيمار لجماهير فريقه، السبت الماضي، قبل مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وعقب المباراة، أكد مدرب الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، أن نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نيمار لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل ستة أشهر في الكاحل عندما كان يدافع عن ألوان نادي باريس سان جيرمان ليتأكد معاناة النجم البرازيلي من إصابة ستمنعه على الأرجح من خوض المباريات.

وأشارت الصحيفة، أن ظهور نيمار الأول مع الهلال قد يكون في منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتعافى بشكل كامل من إصابته، ولم يشارك نيمار في أي مباراة رسمية منذ ستة أشهر، بسبب إصابته التي تعرض لها مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وكان نادي الهلال، أعلن الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميا مع نيمار، بعقد يمتد حتى عاما 2025، ووفقا لتقارير إعلامية، فإن نيمار سيحصل على نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد، بينما حصل باريس سان جيرمان على مبلغ نحو 98 مليون دولار.