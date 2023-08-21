رونالدو يظهر بالزي السعودي (فيديو)

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ظهور نجم الكرة البرتغالي ومهاجم فريق النصر كريستيانو رونالدو، بالزي التقليدي السعودي، وذلك خلال تجواله برفقة صديقه في شوارع الرياض. وانضم "الدون" رونالدو ديسمبر الماضي إلى صفوف النصر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وذلك نظير راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وبعقد ممتد لعامين ونصف. ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة في الاواسط الرياضية العالمية، ومنها في الأوساط السعودية والعربية، خصوصاً بعد انتقاله إلى النصر.

اسطورة مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بالثوب السعودي 🇸🇦



pic.twitter.com/g6ZRNZQSHm — EPL World (@EPLworld) August 21, 2023