عبدالله العاجل: استخدام "مسامير" الحذاء يُعاقب بالكارت الأحمر المباشر (فيديو)

أكد مشرف فريق الإمارات عبدالله العاجل، تعجبه من القرار الذي اتخذ في مباراة الوصل والإمارات بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت لصالح الوصل بهدف دون مقابل، حيث تعرض لاعب الإمارات لحالة دهس بالحذاء في الدقيقة 23 وكان يتوجب على هذه اللعبة إشهار الكارت الأحمر المباشر إلا أن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء فقط.

وشهدت الدقيقة 24 من المباراة تدخل لاعب الوصل، المغربي سفيان بوفتيني، على لاعب الإمارات، الليبي السنوسي الهادي، حيث قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب.

وقال الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل، لـ "الإمارات اليوم": "قانون التحكيم واضع ومعاير الكارت الأحمر في قانون كرة القدم ينص حرفيا أنه (إذا استخدم اللاعب ابزاز الحذاء (المسامير) بالدهس في أي جزء خطر من الجسم فإنه يعاقب بالكارت الأحمر المباشر لتهديد سلامة المنافس للخطر".

وأضاف: "أوقف الحكم المباراة ولو أنه لم يعطي الكارت الأصفر لكان أفضل، ولكن معنى إشهار البطاقة الصفراء هو مشاهدة اللعبة جيدا من الحكم وحكام تقنية الفيديو، وفي هذه الحالة القانون واضح، هذا التدخل القريب من الركبة كان قريب من إنهاء موسم اللاعب، تدخل عنيف جدا كان يستوجب الطرد المباشر".

ويستضيف فريق الإمارات يوم الجمعة المقبل فريق عجمان في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين وهي المباراة التي يضع فيها الفريقان أمالهما على تحقيق الفوز الأول عقب تعرضهما للخسارة في الجولة الأولى.