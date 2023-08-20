مدرب الهلال غاضب من منتخب البرازيل.. والسبب نيمار

أعرب مدرب نادي الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، عن غضبه من استدعاء النجم البرازيلي نيمار المنتقل حديثاً لصفوف "الزعيم" للمشاركة مع منتخب بلاده في 9 و13 سبتمبر المقبل، في مواجهتي بوليفيا وبيرو ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وأكد جيسوس، أن نيمار لديه إصابة عضلية، ويخضع لفترة تعافي، ولا يجب أن يذهب إلى المنتخب البرازيلي وهو مصاب.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بعد مباراة الهلال أمام الفيحاء في الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي": "ذهاب نيمار إلى معسكر البرازيل، سيجلب مشكلة إلى الهلال". وأوضح: "نيمار لاعب مبدع ويشكل إضافة قوية للهلال والدوري السعودي، إلا أنه يعاني من إصابة عضلية، وسيتم العمل على تجهيزه بأسرع وقت ممكن".

وأضاف مدرب الهلال: "أتمنى أن يعود نيمار سريعاً ليشارك معنا في المباريات، واستغرب استدعاءه لقائمة المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف المقبلة، فاللاعب مصاب، واعتقد أنه سيكون جاهزاً منتصف سبتمبر المقبل". ووصل نيمار إلى السعودية مساء الجمعة الماضي، بعد انضمامه الرسمي إلى الهلال، وأقام النادي أمس حفل تقديم ضخم لنجمه البرازيلي.