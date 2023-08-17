غوارديولا يحطم رقماً قياسيا في عدد الألقاب

دخل مدرب مان سيتي، التاريخ من بابه الواسع بعد تتويج فريقه أمس بكأس السوبر الأوروبي، عقب الفوز على إشبيلية الإسباني 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة. وبات غوارديولا ثاني أكثر المدربين تتويجا في التاريخ بـ36 لقبا، بعد أن تعدى المدرب الروماني لوتشيسكو المتوج بـ35 لقبا. لكنه لا يزال متأخرا بفارق كبير عن صاحب المركز الأول في التاريخ، المدرب الإسكتلندي الشهير، ألكس فيرغسون.