10 نجوم عالميين دون نادٍ مع انطلاق موسم الدوريات الأوروبية الكبرى

استهلت الدوريات الكبرى في أوروبا الأسبوع الحالي انطلاقة موسمها الجديد، بعد أن عززت أبرز الأندية صفوفها بصفقات نوعية في «الميركاتو الصيفي»، في تعاقدات فضلت خلالها الابتعاد عن 10 نجوم كرة متاحين بالمجان بعد انتهاء عقودهم هذا الصيف، وأسفرت عن بقائهم دون نادٍ مع انطلاق الموسم، من أبرزهم نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان، الدولي الإسباني سيرجيو راموس، والبلجيكي إدين هازار، والحارس الأسطوري لمانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا.

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