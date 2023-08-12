ليفربول يوافق على ضم الإكوادوري الشاب كايسيدو بـ 140 مليون دولار

وافق نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على صفقة قياسية بريطانية تبلغ 140 مليون دولار للتعاقد مع الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب الوسط الدفاعي في برايتون، حسب ما أفادت، أمس، وسائل إعلام بريطانية. وكان كايسيدو (21 عاماً) محط اهتمام تشلسي خلال نافذة سوق الانتقالات الحالية، غير أن برايتون رفض تحريره مقابل أقل من 140 مليون دولار.

وستتخطى صفقة كايسيدو المبلغ القياسي السابق في بريميرليغ الذي أنفقه تشلسي لضم بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي في يناير مقابل 130 مليون دولار، كما سيكون برايتون أكبر المستفيدين من الصفقة، إذ ضم اللاعب الشاب إلى صفوفه مقابل خمسة ملايين دولار فقط من إندبندينتي ديل فالي عام 2021.

ويسعى ليفربول خامس الدوري الموسم المنصرم، إلى تعزيز خط وسطه بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون (33 عاماً)، والبرازيلي فابينو (29 عاماً) إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين تباعاً. وفي حال انضمام كايسيدو إلى الـ«ريدز» سيلعب مجدداً مع زميله السابق بطل مونديال قطر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الذي غادر برايتون إلى فريق مرسيسايد في يونيو.