10 لحظات لا تُنسى في تاريخ الدوري الإنجليزي

انطلق مساء أمس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمييرليغ»، والذي يحتفل بنسخته الـ32 في الموسم الجاري. ومنذ انطلاقه سنة 1992 بالشكل الحديث، حتى نهاية الموسم الماضي بأرقام تاريخية لمانشستر سيتي، حامل اللقب، مرت المسابقة بالعديد من الدراما والإثارة والأحداث غير المتوقعة داخل الملعب وخارجه أحياناً، فإلى جانب المطاردة الدراماتيكية للحصول على اللقب ومعارك هبوط محمومة والعديد من الأهداف الرائعة، فإن هنالك أيضاً 10 لحظات لا تُنسى ترصدها «الإمارات اليوم» في التقرير التالي.