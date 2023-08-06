رونالدو يقود النصر إلى فوز كبير على الرجاء في أول مباراة رسمية لمانيه

حجز النصر السعودي مقعده في نصف النهائي لبطولة الاندية العربية بفوزه على الرجاء المغربي حامل اللقب 3-1 اليوم على ملعب مدينة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة وسط حضور جماهيري ناهز 20 ألف متفرج، وفي أول مباراة رسمية للنجم السنغالي ساديو مانيه.

تناوب على تسجيل أهداف النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو (19) وسلطان الغنام (29) والعاجي سيكو فوفانا (38) فيما سجل هدف الرجاء، عبدالله مادو (40 خطأ في مرماه) . وسيواجه النصر في الدور قبل النهائي الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل، في أبها.

ومن هجمة منسقة نجح النصر في أخذ الأسبقية عندما هيأ تاليسكا كرة لرونالدو الذي ارسلها قوية على يسار الزنيتي (19). وعزز النصر تقدمه بهدف ثان عندما انطلق سلطان الغنام خلف كرة انفرد على إثرها بالمرمى ولعبها قوية على يمين حارس الوداد (29).

وواصل النصر أفضليته وعمق الفارق بهدف ثالث عندما ارتقى فوفانا لكرة عرضية لعبها برأسه على يسار الزنيتي (38) وقلص الرجاء الفارق بهدف عكسي عندما حاول عبدالله مادو إبعادها الكرة العرضية لكنه لعبها داخل مرماه (40) .