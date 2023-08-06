مونديال السيدات: السويد تجرّد الولايات المتحدة من اللقب

جرّد منتخب السويد نظيرة الأميركي، بطل النسختين الأخيرتين، من لقبه بفوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والاضافي في ملبورن، ليرافق هولندا إلى الدور ربع النهائي بعدما أنهت الأخيرة مغامرة جنوب إفريقيا في سيدني ضمن منافسات كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.

واصطدم المنتخب الأميركي الذي تعرض لخسارته الأولى في نهائيات كأس العالم منذ عام 2011، وكان الأخطر خلال اللقاء الذي استمر 120 دقيقة بالحارسة المتألقة السويدية سيسيرا موسوفيتش. ونجحت حارسة تشلسي الانكليزي في صدّ جميع محاولات لاعبات الولايات المتحدة حتى الوصول إلى سيناريو ركلات الترجيح، حيث فشلت 3 لاعبات من بلاد "العم سام"، بينهن المخضرمة مورغان رابينو (38 عاماً)، في هز الشباك.

وسقط المنتخب الأميركي متصدر التصنيف العالمي أمام منافس لم يسدد بين الخشبات الثلاث سوى مرة واحدة، كما غادر المونديال بخفي حنين بعدما تأهل إلى ثمن النهائي بشق الأنفس حيث كاد يخرج من دور المجموعات قبل أن يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن هولندا المتصدرة ضمن منافسات المجموعة الخامسة (حقق فوزاً يتيماً على فيتنام).

وهي المرة الاولى يخرج فيها المنتخب الأميركي، حامل اللقب 4 مرات، من ثمن النهائي، بعدما سبق له أن وصل على الأقل إلى المربع الذهبي في جميع النسخ السابقة. سجلت لينا هورتيغ الركلة الترجيحية الحاسمة، لتقابل السويد التي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة منافستها اليابان في ربع النهائي في أوكلاند الجمعة. وتسعى السويد بقيادة مدربها بيتر غيرهاردسون لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث في مونديال فرنسا 2019.