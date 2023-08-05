الشرطة يقسو على السد برباعية ويبلغ نصف نهائي البطولة العربية

حجز الشرطة العراقي أولى بطاقات التأهل إلى نصف النهائي من بطولة الأندية العربية لكرة القدم، بفوزه العريض على السدّ القطري 4-2 اليوم، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي. وهذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الشرطة والسد على صعيد المشاركات العربية والقارية.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في محافظة أبها السعودية، تناوب على تسجيل أهداف الشرطة أمير صباح (32)، أحمد فرحان (70)، آسو كريم (59 من ركلة جزاء و78)، فيما أحرز أكرم عفيف (24 من ركلة جزاء و81) هدفي السدّ. وضرب الشرطة موعداً في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة النصر السعودي والرجاء المغربي الأحد.