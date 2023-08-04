أهلي جدة يضم نجم برشلونة في «صفقة خرافية»

كشفت تقارير صحافية، عن توصل نادي أهلي جدة السعودي، إلى اتفاق مبدئي مع نادي برشلونة الإسباني، لضم الإيفواري فرانك كيسي.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، في تقرير لها صباح اليوم الجمعة، أن أهلي جدة اتفق مع برشلونة على التعاقد مع اللاعب الإيفواري كيسي، مقابل 15 مليون يورو، في صفقة يصل إجماليها إلى 75 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن أهلي جدة حسم اتفاقه مع فرانك على البنود الشخصية للعقد الممتد لثلاثة سنوات، وبراتب سنوي للاعب يصل إلى 20 مليون يورو.

وتواصل اندية الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، استقطاب نجوم الكرة العالميين، بما فيهم أهلي جدة، الذي أبرم في الفترة الماضية، صفقات من العيار الثقيل أبرزها التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز البالغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، والمتوج الموسم الماضي مع مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية، بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليغ»